Osmaniye'de tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya bırakıldı (Osmaniye Haberleri)

Osmaniye'de bitkin halde bulunduktan sonra tedavi edilen kızıl şahin doğaya salındı.

Haberler - Osmaniye Haberleri Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 12:14

Osmaniye'de tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya bırakıldı

Haberleri - Anadolu Ajansı,

İskender Türkmen Caddesi yakınlarında vatandaşlar bitkin halde kızıl şahin buldu.

Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kızıl şahin tedaviye alındı.

Tedavisi tamamlanan ve beslenen kızıl şahin, Kastabala Kuş Cenneti'nde doğaya bırakıldı.

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