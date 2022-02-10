Osmaniye'de tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğaya bırakıldı

Haberler - Osmaniye Haberleri Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 12:14
Osmaniye Haberleri - Anadolu Ajansı,
İskender Türkmen Caddesi yakınlarında vatandaşlar bitkin halde kızıl şahin buldu.
Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kızıl şahin tedaviye alındı.
Tedavisi tamamlanan ve beslenen kızıl şahin, Kastabala Kuş Cenneti'nde doğaya bırakıldı.
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