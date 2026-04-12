Osmaniye’de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
12.04.2026 13:02
Osmaniye'de ev yangını.
Osmaniye’de tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Eyüp Sultan Mahallesi 5555 Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin özverili çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülürken, olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları tamamlandı.
Yetkililer, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek benzer durumlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
YASAL UYARI
OSMANIYE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. OSMANIYE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.