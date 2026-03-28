Osmaniye'de TIR kazası, 1 yaralı

Kaza, Toprakkale ilçesi otoyol gişeleri mevkiinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, otoyol üzerinde seyir halindeki TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak gişeler mevkiinde devrildi.

TIR sürücü kaza sonucunda araç içerisinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri ile birlikte Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin hızlı ve titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.