Osmaniye'de TIR'da 12 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu.
TIR'ın dorsesinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 12 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
Polis ekipleri, sürücü ve yanındaki 2 kişiyi gözaltına aldı.
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