Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu. 527 kök kenevir ve çok sayıda silah ele geçirildi

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 31,2 kilo kubar esrar, 527 kök hint keneviri ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "yasa dışı kenevir ekimi" suçlarından adli işlem başlatıldı.

27 Temmuz'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 31 kilo 200 gram kubar esrar , 527 kök hint keneviri, 500 gram kenevir tohumu, 4 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 112 tabanca fişeği, 3 şarjör ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadirli ilçesine bağlı Yukarıçiyanlı ve Söğütlüdere köylerinde bazı şüphelilerin evlerinde uyuşturucu bulundurdukları ve tarla ile ormanlık alanda yasa dışı kenevir yetiştirdikleri bilgisine ulaştı.

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