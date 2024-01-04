Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen ikamet ve araçlarda narkotik detektör köpeği desteğiyle yapılan aramalarda, 302,98 gram esrar, 49,17 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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