Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Operasyon kapsamında, ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramada, 8 kilo 75 gram sentetik uyuşturucu, 345 uyuşturucu hap,17,82 gram eroin ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 11 zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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