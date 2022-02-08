Osmaniye'de yakalanan silahlı saldırı zanlısı tutuklandı.

Haberler - Osmaniye Haberleri Anadolu Ajansı 08.02.2022 - 17:24
Osmaniye Haberleri - Anadolu Ajansı, Osmaniye'de bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı.
Merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde 6 Şubat'ta 1 kişinin tabancayla yaralanması olayının zanlısı olarak gözaltına alınan Y.K, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Y.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Cevdetiye beldesinde 6 Şubat'ta markette oturan 50 yaşındaki A.T'nin silahla yaralanması sonrası jandarma ve polis ekipleri çalışma başlatmış, Y.K. suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alınmıştı.
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