Osmaniye'de yangında zarar gören okulun yerine yenisi yapıldı

Haberler - Osmaniye Haberleri Anadolu Ajansı 19.04.2022 - 12:18
Osmaniye Haberleri - Anadolu Ajansı,
Merkeze bağlı Yarpuz köyünde bulunan Yarpuz İlkokulu, 8 Şubat'ta çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yanan okulun yerine yaptırılmaya başlanan yeni bina, 1 ayda tamamlanarak hizmete açıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yangından etkilenen Yarpuz İlkokulu, 1 ay gibi kısa bir zaman içerisinde 5 derslikli olarak öğrencilerimizin hizmetine girdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler de yetkililere teşekkür etti.
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