Osmaniye'de yolcu otobüsünde uyuşturucu bulunan çantanın sahibi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüsün bagajında narkotik köpeğiyle yapılan aramada, bir çantada 3 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Çantanın sahibi M.Ş. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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