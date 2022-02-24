Osmaniye'de yurda kaçak giren 32 yabancı uyruklu yakalandı.

Haberler - Osmaniye Haberleri Anadolu Ajansı 24.02.2022 - 11:26
Osmaniye Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şehirler arası otobüs terminalinde denetim yaptı.
Ekipler, kontrollerde 32 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.
Polis, yabancı uyrukluların bindiği otobüsün şoförü A.Ş. ile Afganistanlılara aracılık yaptıkları belirlenen İranlı iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Afganistanlılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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