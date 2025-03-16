Osmaniye'deki Kuş Cenneti'nde yangın (Osmaniye Haberleri)
Osmaniye'deki Kastabala Kuş Cenneti'nde yangın çıktı. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahale sabaha kadar devam etti.
İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 20 dekar alan zarar gördü.
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