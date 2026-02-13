Otoyolda feci ölüm. Kaza kalıntılarını temizlerken araç ezdi
13.02.2026 10:32
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda trafik kazası yaşandı.
Osmaniye’de otoyolda temizlik çalışması yapan karayolu işçilerine otomobil çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Düziçi mevkiinde trafik kazası meydana geldi.
Gece yaşanan kazalar ve yağışın ardından sabah saatlerinde yolda temizlik çalışması yapan karayolu ekiplerinin bulunduğu alana, Halil B.'nin kullandığı otomobil dubaları devirerek girdi.
BİR ÖLÜ, 3 YARALI
Otomobilin çarptığı işçiler yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Gökçek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 işçi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
