TAG Otoyolu'nda TIR yangını: 3 araç kül oldu
13.02.2026 10:14
TIR dorsesinde bulunan üç araç tamamen yandı.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde araç taşıyan bir TIR'da yangın çıktı. Yanan 3 araç kullanılamaz hale geldi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu gece saatlerinde yangın çıktı.
Araç yüklü TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler TIR'ın dorsesini sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında TIR'ın dorsesinde bulunan 3 araç tamamen yanarken diğer araçlarda maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
