Osmaniye'de mısır taşıyan TIR alev alev yandı

Yangın, Osmaniye'nin Bahçe ilçesi otoyol gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Osmaniye istikametine seyreden İ.O. idaresindeki 63 M 3554 06 plakalı mısır taşıyan TIR'ın balatalarından duman yükselmeye başladı.



TIR sürücüsü aracını emniyet şeridine park ederek kupayı dorseden ayırıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Balatalardan çıkan alevler TIR'ın dorsesini sardı.



Bölgeye sevk edilen Bahçe Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından alev alev yanan TIR kısası kısa sürede söndürüldü.



Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.