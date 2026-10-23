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Otomobil 15 metre yükseklikten çalışma yapılan yola düştü. Sürücü hayatını kaybetti

23.10.2026 16:26

Otomobil 15 metre yükseklikten çalışma yapılan yola düştü. Sürücü hayatını kaybetti
IHA

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
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Şanlıurfa'da otomobilin 15 metre yükseklikten çalışma yapılan yola düştüğü kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Şanlıurfa-Suruç kara yolu Organize Sanayi mevkisinde meydana geldi. Mehmet Olcay yönetimindeki 16 BAU 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikten yol çalışması yapılan bölgeye düştü. 

 

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

 

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. 

 

Sürücünün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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