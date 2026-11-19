Sabaha karşı, Emre Akbay (31) yönetimindeki otomobil , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Işık Mahallesi Camisi duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Akbay ile araçtaki Enis (22) ve Eyüp Çınar'ın (32) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Samet Çınar (21) Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki tedavinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Cenazeler, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dört ay önce evlenen Emre Akbay'ın Manisa'da uzman çavuş olarak görev yaptığı, yıllık iznini geçirmek için memleketi Ödemiş'e geldiği öğrenildi.