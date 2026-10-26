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Otomobil ile çarpışan motosikletteki çift yaralandı

26.10.2026 14:33

Otomobil ile çarpışan motosikletteki çift yaralandı
DHA

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

DHA
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Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Z.A.K. ile eşi Ş.K. yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi'nde meydana geldi. H.K. yönetimindeki 01 D 0788 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Z.A.K.'nin (30) kullandığı 01 AFJ 861 plakalı motosiklet çarpıştı. 

 

Kazada motosiklet sürücüsü Z.A.K. ile arkasındaki eşi Ş.K. (29) yaralandı. 

 

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

 

Yaralı çift, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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