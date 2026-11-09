Otomobil ile kamyon çarpıştı, 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza , saat 08.20 sıralarında Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesi D-300 Ankara-İzmir karayolunda meydana geldi. İzmir istikametinde seyir halinde olan Burak Efe Şenyüz (19) yönetimindeki otomobil ile Ankara yönünden mahalle arasına sol dönüş yapmak isteyen Halil K. (54) idaresindeki kamyon kafa kafaya çarpıştı.

Şiddetli çarpışmada otomobil sürücüsü Burak Efe Şenyüz ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç sürücü, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şenyüz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.