Otomobil ile kamyonet çarpıştı. 6 yaralı
01.05.2026 16:44
Anadolu Ajansı
Olay yerine ekipler sevk edildi.
Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar-Konya kara yolu Karaaslan köyü yakınlarında H.G.'nin (30) kullandığı otomobil E.D'nin (28) kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.