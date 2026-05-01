Otomobil ile kamyonet çarpıştı. 6 yaralı

01.05.2026 16:44

Anadolu Ajansı

Olay yerine ekipler sevk edildi.

AA

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar-Konya kara yolu Karaaslan köyü yakınlarında H.G.'nin (30) kullandığı otomobil E.D'nin (28) kullandığı kamyonetle çarpıştı.

 

Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

 

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery