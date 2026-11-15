Otomobil kaza yapan araçlara çarptı. 1'i trafik polisi 7 yaralı

Kaza , saat 03.00 sıralarında Eskişehir -Ankara çevre yolu Alpu Kavşağı Alt Geçidi’nde meydana geldi. Y.T. yönetimindeki plakalı otomobil , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu E.B.T.'nin kullandığı otomobile, ardından B.M. idaresindeki TIR'a çarptı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik önlemi alarak yolu kısmen trafiğe kapattı. Trafik polislerinin kazayla ilgili işlem yaptığı sırada M.K.'nin kullandığı plakalı otomobil, dubalara ardından trafik polisi Y.K. ile kazaya karışan otomobile çarptı.

İki kazada B.A., M.F.R., M.K., B.M., Y.K., O.E. ve trafik polisi Y.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü M.K.'nın 1.63 promil alkollü olduğu belirlenirken, iki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.