Otomobil motosiklete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 aylık bebek dahil 3 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde aynı yönde ilerleyen otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında 1 aylık bebeğin de bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Alaşehir-Salihli kara yolu Piyadeler Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Salihli’den Alaşehir yönüne giden B.Y. (42) yönetimindeki otomobil, önünde seyreden Yusuf Bilgiç’in (50) kullandığı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bilgiç olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü B.Y. ile araçtaki eşi S.Y. (39) ve 1 aylık bebekleri S.S.Y. ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.