Otomobil şarampole devrildi

Bangladeş uyruklu Shahadat Hossain'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çetince köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Safreen Jahan ve Ahmad Tabseer yaralandı, Nusrat Jahan'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Jahan'ın cenazesi Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.