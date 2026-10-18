Otomobil takla attı. 2 kişi yaralandı

Kaza , saat 15.30 sıralarında Güllüdere Köyü Küme Evler mevkiinde meydana geldi.

Aşkale’nin Düzyurt köyünden ilçe merkezine gelmek üzere yola çıkan sürücü, Güllüdere Köyü Küme Evler mevkiine geldiği sırada, yağan yağmurun da etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan otomobil stabilize alana geçtikten sonra yol kenarından aşağıya doğru takla atarak yuvarlandı.

Kazayı gören Küme Evler’deki vatandaşlar olay yerine koşarak araçta bulunan sürücü ve yolcunun dışarı çıkmasına yardımcı oldu.

Kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu hafif şekilde yaralanırken, Turan Akdağ’a ait olduğu belirtilen otomobil kullanılamaz hale geldi.