Otomobil taklalar atarak refüje uçtu

Kaza Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kuzey ve doğu gişeleri arasındaki kesimde meydana geldi. Samet K. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil taklalar attıktan sonra orta refüje uçtu.

Feci kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan Ayşe T. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren diğer 4 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.