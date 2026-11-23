Kaza , sabah saatlerinde, Toytepe köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil , yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda TIR’a çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra Kurtalan Belediyesi itfaiyecileri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, sağlıkçıların ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Sinan Karabulut (31), kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karabulut’un cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.