Olay, saat 03.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri park halindeki bir otomobilde arama yaptı.

Araçta, içi Lyrica hap dolu 54 bin 850 sentetik hap kapsülü ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.