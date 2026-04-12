Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
12.04.2026 13:07
Afyonkarahisar'da otomobil yayaya çarptı.
Afyonkarahisar'da yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu kafasına aldığı darbeyle ağır yaralandı.
Kaza, Şuhut ilçesi İplik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İ.B., isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle İ.B., kafasını aldığı darbe sonucu yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şuhut Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.