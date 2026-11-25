İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Viranşehir ilçesinde şüpheli olduğu değerlendirilen otomobili durdurdu.

Otomobilin kaputunu açıp arama yapan ekipler, motor bölümüne gizlenmiş 4 AK-47 tüfek, 1 M-16 piyade tüfeği ve 1 MP-5 otomatik tabanca olmak üzere toplam 6 silah ele geçirdi. Silahlara el koyan polis ekipleri, otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.