Otomobiliyle köpekleri ezip kaçtı. Sürücü için soruşturma başlatıldı

Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir sürücü, otomobiliyle 2 köpeğin üzerinden geçip yoluna devam etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.