Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kurtarılamadı
17.10.2026 14:45
Kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.
Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Türksu Arı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, 14 Ekim'de Devlet Bahçeli Bulvarı’nda meydana geldi.
O.Ö. (43) yönetimindeki otomobille, Türksu Arı idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü kaçarken, Arı ile beraberindeki Çağdaş Kemer (21) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yoğun bakımda tedavisi süren Türksu Arı, bugün doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Çağdaş Kemer'in tedavisi sürüyor.
Kaçan sürücü ise yakalanıp gözaltına alındı.