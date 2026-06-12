Otomobille drift pahalıya patladı
12.06.2026 21:45
DHA
Mersin'de drift atan sürücüye 140 bin lira para cezası kesildi.
Mersin'de otomobiliyle drift atan sürücüye 140 bin TL para cezası verildi.
Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli ilçesinde otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye sokan otomobil sürücüsü M.E.’yi tespit etti.
Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu maddesi uyarınca 140 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.
Otomobil 60 gün süre ile trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.