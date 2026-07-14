Otoyol gişesinde feci kaza. Beton bariyerlere ok gibi saplandı
14.07.2026 02:38
Son Güncelleme: 14.07.2026 02:38
Otomobil, otoyol gişelerinin beton bariyerine çarptı.
Adana'da bir otomobil, otoyol gişelerinin beton bariyerine çarptı. 24 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan Gişeleri’nde Barış Yaşa'nın kontrolünü yitirdiği otomobil, otoyol gişelerindeki beton bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye erlerinin uzun süren çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı Barış Yaşa, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşa'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı