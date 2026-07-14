Otoyol gişesinde feci kaza. Beton bariyerlere ok gibi saplandı

Adana 'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan Gişeleri’nde Barış Yaşa'nın kontrolünü yitirdiği otomobil , otoyol gişelerindeki beton bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan sürücü, itfaiye erlerinin uzun süren çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı Barış Yaşa, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşa'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı