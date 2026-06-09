Oyun oynarken ceset buldular

Olay İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan boş arsada öğle saatlerinde meydana geldi.

Boş arsada oyun oynayan çocuklar, park halindeki panelvan aracın içerisinden ağır kokular gelmesi üzerine araca baktılar ve arka kısımda hareketsiz yatan bir kişiyi gördüler.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan kişinin öldüğünü ve cesedin şiştiğini tespit etti.

Ceset üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, Ferhat Kılıçarslan adına düzenlenmiş kimlik buldu.

Polis ekipleri, arsa çevresinde güvenlik önlemi alırken, ceset incelmelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"10 GÜNDÜR ZATEN KOKU GİTTİKÇE ARTIYORDU"

Caddeye yayılan kokudan rahatsız olduklarını söyleyen Adil Benli, "Aracın içerisinden koku geliyor, çocuklar da merak edip bakıyor. 10 gündür zaten koku gittikçe artıyordu. Polisler geldi, gereken yerler arandı. Tanıdığımız, bildiğimiz bir kişi. Mosmor olmuş çürümeye başlamış. Biz vidanjör çağırdık alttan koku geliyor diye ama koku araçtan geliyormuş." diye konuştu.