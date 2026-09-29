Palandöken’in zirvesi karla beyaza büründü

Erzurum ’da gece saatlerinde kent merkezine yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Palandöken Dağları’nın zirvesi karla kaplandı.

En düşük hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü Palandöken’de, gece etkili olan kar yağışı zirveyi beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde ise bölgede yoğun sis görüldü.

Palandöken Kayak Merkezi’nin yüksek kesimlerdeki tesisleri de yağıştan etkilendi. Ejder Tepesi olarak bilinen bölge karla kaplandı.

Hava sıcaklığının düştüğü Erzurum kent merkezinde ise meteoroloji verilerine göre en düşük sıcaklık 3,9 derece olarak ölçüldü.