Pancar yüklü TIR devrildi
30.11.2025 16:16
AA
Çankırı'da pancar yüklü TIR devrildi. TIR sürücü ağır yaralandı.
Yücel E.'nin kullandığı pancar yüklü TIR, Çankırı-Kastamonu kara yolu İndağı mevkisinde devrildi.
TIR'dan yola saçılan pancarlar nedeniyle karşı şeritten gelen bir otomobilde de maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan TIR'ın sürücüsü kaldırıldığı Ilgaz Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yola saçılan pancarlar nedeniyle polis ekiplerince trafik kontrollü sağlandı. Yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.