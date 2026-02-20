Para çekemeyince sinirlenip ATM'yi balyozla parçaladı
20.02.2026 14:31
Anadolu Ajansı
Şüpheli, gözaltına alındı.
Kastamonu'da ATM'den para çekemeyen şüpheli, sinirlenip balyozla bankamatiğe zarar verdi.
Kastamonu'da ilginç bir olay yaşandı.
Topçuoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesinin önünde bulunan ATM'den para çekmek isteyen C.Ö. (48), başarılı olamadı.
ATM'nin yanından ayrılıp bir süre sonra geri dönen C.Ö, cihaza balyozla vurarak zarar verdi.
C.Ö, banka çalışanlarının ihbarı üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.