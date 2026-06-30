Paravan şirketlerle 6,5 milyar liralık bahis trafiği: 105 şüpheli yakalandı
30.06.2026 15:40
Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 15 paravan firma üzerinden 6 milyar 567 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldığı görüldü. 105 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de ekipler, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.
15 paravan şirket ve bu şirketlerin yönetimini elinde tutan 14 şirket sahibinin de aralarında yer aldığı zanlılara yönelik operasyon için düğmeye basıldı.
Kocaeli merkezli olmak üzere Adana, Amasya, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van'da eş zamanlı baskınlar yapıldı.
158 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Toplam 158 adrese gerçekleştirilen baskınlarda, 105 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 6 milyar 567 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi ve banka hesapları bloke edildi.
Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 124 bin lira nakit para ve 108 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilere ait tüm dijital materyaller de incelenmek üzere emniyete götürüldü.