Paravan şirketlerle 6,5 milyar liralık bahis trafiği: 105 şüpheli yakalandı

Toplam 158 adrese gerçekleştirilen baskınlarda, 105 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 6 milyar 567 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi ve banka hesapları bloke edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 124 bin lira nakit para ve 108 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilere ait tüm dijital materyaller de incelenmek üzere emniyete götürüldü.