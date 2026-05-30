Park halindeki araca silahlı saldırı. Hamile kadın ve sürücü öldü

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeni Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi.

İddiaya göre; park halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, sürücü Ercan Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

31 yaşındaki Zengin'in yanındaki Nurgül Aslan ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 25 yaşındaki Nurgül Aslan'ın 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.