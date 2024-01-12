Park halindeki TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Park halindeki TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana geldi.

İsmi ve plakası öğrenilmeyen sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak park halindeki TIR'a çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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