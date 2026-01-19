Paten kaymak için çıktı geri dönmedi. Kayıp çocuğun cesedi zeytinlikte bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde kayıp oılarak aranan 15 yaşındaki Efe Mevlüt Çalışkan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Dün sabah saatlerinde arkadaşlarıyla paten kaymak için evden ayrılan Efe'den bir daha haber alınamadı. Ailesi kayıp ihbarında bulunarak mahallede ekiplerle beraber Efe'yi aramaya başladı. Sabah saatlerinde bir vatandaşın ihbarı üzerine zeytinliğe giden ekipler, Efe'nin cansız bedenine ulaştı.

Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.