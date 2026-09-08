Osmaniye 'nin Bahçe ilçesinde manavlık yapan bir esnaf, satışa hazırlamak için kesiği patlıcanın iç kısmında Arapça "Allah" yazısını andıran bir şekil gördü.

Gördüğü görüntü karşısında şaşkınlık yaşayan manav Emin Şenol, patlıcanı cep telefonuyla kayda aldı.