"Patlıcanın içinden Allah yazısı çıktı" dedi sosyal medyada gündem oldu
08.09.2026 08:57
Son Güncelleme: 08.09.2026 09:01
Manavın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu
Osmaniye'de bir manav, satışa hazırladığı patlıcanın içinden çıkan şekli Arapça "Allah" yazısına benzetip görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Manavın iddiasına göre yazıyı gören müşteri ağladı.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde manavlık yapan bir esnaf, satışa hazırlamak için kesiği patlıcanın iç kısmında Arapça "Allah" yazısını andıran bir şekil gördü.
Gördüğü görüntü karşısında şaşkınlık yaşayan manav Emin Şenol, patlıcanı cep telefonuyla kayda aldı.
Manavın paylaştığı patlıcan görüntüsü.
Görüntüyü sosyal medyada paylaşan manav Şenol, "Müşterime tazedir deyip, kestiğimde içinde bu yazı çıktı. Bir mucize, müşterim ağladı." dedi.
Şenol'un paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.