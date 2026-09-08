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"Patlıcanın içinden Allah yazısı çıktı" dedi sosyal medyada gündem oldu

08.09.2026 08:57

Son Güncelleme: 08.09.2026 09:01

"Patlıcanın içinden Allah yazısı çıktı" dedi sosyal medyada gündem oldu
Sosyal Medya

Manavın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu

NTV - Haber Merkezi
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Osmaniye'de bir manav, satışa hazırladığı patlıcanın içinden çıkan şekli Arapça "Allah" yazısına benzetip görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Manavın iddiasına göre yazıyı gören müşteri ağladı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde manavlık yapan bir esnaf, satışa hazırlamak için kesiği patlıcanın iç kısmında Arapça "Allah" yazısını andıran bir şekil gördü.

 

Gördüğü görüntü karşısında şaşkınlık yaşayan manav Emin Şenol, patlıcanı cep telefonuyla kayda aldı.

Sosyal Medya

Manavın paylaştığı patlıcan görüntüsü.

Görüntüyü sosyal medyada paylaşan manav Şenol, "Müşterime tazedir deyip, kestiğimde içinde bu yazı çıktı. Bir mucize, müşterim ağladı." dedi.

 

Şenol'un paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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