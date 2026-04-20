Pazarcının hilesi zabıtaya takıldı. Bir hafta tezgah açamayacak
20.04.2026 17:08
IHA
Zabıta semt pazarlarında denetimleri sıklaştırdı.
Gaziantep'te zabıta ekipleri semt pazarını denetlerken bir esnafın elmaların çürük kısmını etiketle gizleyerek hile yaptığını fark etti. Pazarcıya bir hafta boyunca tüm tezgahlarını kapatma cezası verildi.
Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü halk sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerini sıklaştırdı.
Denetimlerin son durağı Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'ndeki semt pazarı oldu.
Ekipler bir esnafın tezgaha düzdüğü elmaların çürük kısımlarını etiketle kapattığını tespit etti.
Hileyle ürün sattığı anlaşılan pazarcı hakkında tutanak tutuldu ve bir hafta boyunca tüm tezgahlarını kapatma cezası verildi.