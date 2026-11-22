Pendik Esenler Mahallesi Sedir Sokak'ta bulunan 9 katlı binada sabah saatlerinde doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Binada yapılan ilk incelemelerde zehirlenme şüphesi bulunan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye başvuran 12 kişiyle birlikte tedavi altına alınanların sayısı 16’ya yükseldi.

Ekipler tarafından bina tedbir amacıyla tahliye edilerek giriş ve çıkışlara kapatıldı. Binada yaşayan aileler güvenlik amacıyla binanın bahçesine indirildi.

İGDAŞ ve ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, doğalgaz kaçağının kaynağına ilişkin incelemenin devam ettiği öğrenildi.