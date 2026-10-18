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Pendik'te inşaatta toprak kayması. 9 katlı bina tahliye edildi

18.10.2026 08:54

Pendik'te inşaatta toprak kayması. 9 katlı bina tahliye edildi
DHA

Ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

DHA
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Pendik'te inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 9 katlı apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi Baysal Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 9 katlı apartmanın bulunduğu sitenin önündeki inşaat alanında yağmur nedeniyle yumuşayan toprakta kayma meydana geldi. 

 

Durumu fark eden site sakinleri ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi. 

 

Ekipler, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. 

 

Binada yaşayanlar ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Yağmur suyunun toprak kaymasını artırmasını önlemek amacıyla zeminde örtüleme çalışması yapıldı.

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