Piyasa değeri 3 buçuk milyon lira olan 40 bin kaçak sigara yakalandı

Şanlıurfa polis ekipleri kaçakçılıkla mücadele konusunda titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından gerçekleştiren operasyonda piyasa değeri 3 buçuk milyon lira olan 40 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda bir ele geçirilen sigaralar bir kamyonetin kasasından ve bir evde bulundu. Gözaltına alınan 1 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.