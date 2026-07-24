Plajda patlamamış askeri mühimmat bulundu
24.07.2026 14:54
Son Güncelleme: 24.07.2026 14:54
IHA
Askeri mühimmat incelenmek üzere götürüldü.
Çanakkale'nin Kepez beldesinde bulunan halk plajında patlamamış askeri mühimmat bulundu.
Kepez beldesinde bulunan halk plajında patlamamış askeri mühimmat bulundu.
Plajda cankurtaranlık yapan Emircan Karakaş'ın ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri gerekli güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından alınan patlamamış askeri mühimmat incelenmek üzere götürüldü.