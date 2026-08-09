Plan yapanlara kötü haber. Üç ilde denize girmek yasaklandı

Zonguldak 'ta elverişsiz şartlar nedeniyle bugün ve yarın denize girişlere yasak getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşulları etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla 9 ve 10 Ağustos'ta denize girişler yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın, güvenliği açısından yasağa riayet etmeleri önemli rica olunur." ifadelerine yer verildi.

BARTIN'DA 10 KİŞİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Bartın'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm sahillerde denize girmek yasaklanırken; boğulma tehlikesi geçiren 10 kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Bartın'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgarın ardından, 59 kilometrelik sahil şeridindeki 19 plajda denize girmek yasaklandı. Hava sıcaklığının yağmurla birlikte 29 derece olduğu kentte, mavi bayraklı İnkumu'da cankurtaran kulelerine kırmızı bayrak çekildi. Cankurtaranlar az sayıda denize giren vatandaşları uyararak, sudan çıkmalarını sağladı. Diğer yandan İnkumu tatil beldesinde sabah saatlerinden bu yana boğulma tehlikesi geçiren 10 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

DÜZCE

Denize girişlerin yasaklandığı bir diğer il ise Düzce oldu.

Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde olumsuz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava ve deniz şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Denizlerimizde meydana gelen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal varlığını korumak amacıyla ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Cankurtaran ekiplerimizin bayraklarla, sahil güvenlik unsurlarının sözlü ve uygulamalı olarak bildireceği uyarılara titizlikle uyulması ve vatandaşlarımızın alınan karar konusunda hassasiyet göstermesini önemle arz ederiz." ifadelerine yer verildi.