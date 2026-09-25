Polis ve savcı yalanıyla 750 bin liralık altın dolu kasayı aldılar
25.09.2026 08:40
Kasayı alıp altınları bozduran şüpheli tutuklandı.
Ankara’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler, altınları kontrol etme bahanesiyle 750 bin liralık ziynet eşyasının bulunduğu kasayı aldı. Yakalanan şüpheli tutuklandı.
Ankara’da telefonla aradıkları A.Y.’yi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran kişiler, evindeki 750 bin lira değerinde ziynet eşyasının bulunduğu kasayı aldı. Kasayı teslim aldığı belirlenen B.G.T., polis operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.
Şüpheliler, A.Y.’ye adına kredi çekildiğini ve parayla altın alındığını söyledi. Evdeki altınların kontrol edilmesi gerektiğini öne sürerek ziynet eşyalarını istedi.
KASAYI ALIP TRENLE AYRILDI
A.Y.’nin evine giden B.G.T., kasayı aldıktan sonra taksiyle istasyona giderek trene bindi. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden A.Y., polise başvurdu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin ziynet eşyalarını kuyumcularda bozdurup parayı kendi hesabına yatırdığını belirledi.
EVİNDE YAKALANDI
Polis ekipleri, 22 Eylül’de düzenledikleri operasyonda B.G.T.’yi evinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.