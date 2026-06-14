Polisi görünce uyuşturucuyu otların arasına gizlediler
14.06.2026 18:10
Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.
Kütahya'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobildeki 3 şüphelinin, yol kenarındaki otluk alana gizlediği 2 kilo skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri aracı Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerindeki polis uygulama noktasında durdurdu.
Araçta ve şüphelilerin geçiş güzergahında arama yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde yol kenarındaki alanda otların arasına gizlenmiş bir kutu içerisinde 2 kilo skunk ele geçirildi. K.E.B., E.K. ve C.K. gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Soruşturma sürüyor.