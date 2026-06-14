Polisi görünce uyuşturucuyu otların arasına gizlediler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri aracı Kütahya -Eskişehir kara yolu üzerindeki polis uygulama noktasında durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin geçiş güzergahında arama yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde yol kenarındaki alanda otların arasına gizlenmiş bir kutu içerisinde 2 kilo skunk ele geçirildi. K.E.B., E.K. ve C.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma sürüyor.